Гладилин считает, что Свинов не виноват в пропущенных голах «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру голкипера красно-белых Ильи Свинова в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

«Вратарь не виноват. Он нормальный, хороший вратарь. Выбирают тех, кто в лучших кондициях. Вся проблема в игре в обороне, нет стабильности. А вратарь, ну что он? Ему забивают мячи, в которых он не может выручить. Он же не виноват в пропущенных мячах. А поставленная игра в обороне — это проблема тренера», — цитирует Гладилина Metaratings.ru.

«Спартак» с 9 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В 6-м туре красно-белые дома сыграют с «Ахматом». Матч пройдет 26 августа.