Пономарев рассказал, кого считает фаворитами чемпионской гонки РПЛ

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о чемпионской гонке в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Я думаю, что чемпион входит в четверку ЦСКА, «Спартак» «Динамо» и «Зенит». Те клубы, которые сейчас лидируют в турнирной таблице, в скором времени укатятся вниз. От этого никуда не деться. Пока что их держит на плаву хорошая подготовка в межсезонье. Потом они опустятся вниз, а на вверх заберутся эти четыре команды. Но настоящими фаворитами, я считаю, «Спартак» и ЦСКА. «Зенит» с первого тура штормит. Команде пока очень сложно», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

По итогам пяти туров в чемпионате России лидирует «Краснодар», имея в активе 13 очков. Вторую строчку занимает «Урал», набрав такое же количество очков. Следом расположились «Динамо» и «Зенит» (по 10 очков).

6-й тур РПЛ пройдет с 25 по 27 августа.