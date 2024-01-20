Личка о борьбе за золото в РПЛ: «Зенит» на шаг впереди, «Динамо» будет бороться с «Краснодаром», ЦСКА и «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о борьбе за чемпионство в РПЛ-2023/24.

«Верю ли, что в этом сезоне можно побороться за чемпионство? «Зенит» — очень сильная команда, плюс они усилились качественными футболистами: Артуром и Нино. Так что он пока на шаг впереди, но я уверен, что мы можем конкурировать с «Краснодаром», ЦСКА, «Спартаком». Я верю в свою команду и в то, что в каждом матче мы будем лучше нашего соперника», — приводит слова Лички сайт бело-голубых.

После 18 туров чемпионата России «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков), на втором месте — «Зенит» с 36 баллами.