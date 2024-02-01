«Ахмат» сделал софийскому ЦСКА предложение по форварду Назону

«Ахмат» ведет переговоры о переходе нападающего софийского ЦСКА Дюкенса Назона, сообщили в агентстве Alliance Soccer Consulting, которое представляет интересы форварда.

«Сделал ли «Ахмат» официальное предложение? Да», — цитирует «РБ Спорт» ответ агентства.

Назон выступает за болгарский клуб с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 22 матча, забил семь мячей и сделал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,6 миллиона евро.

На счету 29-летнего форварда 28 голов в 53 матчах за сборную Гаити.