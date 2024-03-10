Черчесов — о борьбе «Динамо» за чемпионство: «Потенциал для этого есть»

Бывший главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов оценил перспективы бело-голубых в чемпионской гонке РПЛ-2023/24.

— «Динамо» — один из претендентов на чемпионство?

— Это говорит о том, что есть команда, которая может претендовать на определенные роли. Как они этим воспользуются, это вопрос к ним. Потенциал для этого есть. Сам я работал в «Динамо», правда, не на таком стадионе, как сейчас. «ВТБ» дает определенный баланс и фундамент для того, чтобы клуб ни о чем не думал и делал определенные шаги. И мы это видим.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ c 40 очками в 20 матчах. У «Краснодара» 39 баллов и второе место, «Динамо» (38) — третье.