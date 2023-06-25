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Сегодня, 14:52

Агент Тодоровича сообщил, что футболист не планирует покидать «Ахмат»

Алина Савинова
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Футбольный агент Горан Попов рассказал, что защитник Дарко Тодорович не намерен покидать «Ахмат».

«Дарко не звонил мне и не говорил, что хочет уйти. Он точно останется в «Ахмате» на следующий сезон, все в порядке», — приводит «РБ Спорт» слова Попова.

В минувшем сезоне Тодорович провел 15 матчей за «Ахмат», отметился 1 голом и 4 результативными передачами.

Грозненский клуб занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-todorovicha-darko-ne-pokinet-ahmat-iz-za-poslednih-soby-tij/
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