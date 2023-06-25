Агент Тодоровича сообщил, что футболист не планирует покидать «Ахмат»
Футбольный агент Горан Попов рассказал, что защитник Дарко Тодорович не намерен покидать «Ахмат».
«Дарко не звонил мне и не говорил, что хочет уйти. Он точно останется в «Ахмате» на следующий сезон, все в порядке», — приводит «РБ Спорт» слова Попова.
В минувшем сезоне Тодорович провел 15 матчей за «Ахмат», отметился 1 голом и 4 результативными передачами.
Грозненский клуб занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.
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13
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14
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15
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
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|22.07
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