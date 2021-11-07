Гисдоль: «Для меня показатель владения мячом не так важен»
Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о подготовке к матчу 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Для меня показатель владения мячом не так важен. Для меня важно, чтобы мы хорошо атаковали и уверенно оборонялся. От этого и идет больший контроль мяча.
Сегодня наш тактический план на игру строился от соперника. Поэтому подготовили определенные сюрпризы», — сказал тренер «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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