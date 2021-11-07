Сергей Анохин: «У Химок» будет новый тренер»
Член исполкома РФС, гендиректор «Химок» Сергей Анохин заявил, что у команды будет новый тренер.
«У «Химок» будет новый тренер», – сказал Анохин.
Ранее пост главного тренера "Химок" покинул Игорь Черевченко. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Игорь Ющенко.
"Химки" занимают 15-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 12 очков в 14 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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