Гинер — об Игнашевиче: «Он мог дважды прогореть»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как помог экс-защитнику армейцев Сергею Игнашевичу.

— Слуцкий когда-то советовал Акинфееву быть добрее к людям. Вы эти пожелания разделяли?

— Нет. Я никому не даю советов, как нужно жить.

— Если бы не ваши советы, Игнашевич со своей пекарней давно бы прогорел.

— Это другое! Ребятам неоднократно повторял — о футболе со мной говорить не надо. Как и о том, почему вас тренер не ставит. Если же дело касается бизнеса — приходите.

Теперь об Игнашевиче. Он мог дважды прогореть. Сначала, когда хотел купить помещение, в котором, по словам Сергея, ему платили бы за аренду 10 тысяч долларов в месяц. За квадратный метр!

— Где ж такие расценки?

— Это и для меня загадка. А второй момент — когда он выписал менеджеру банка доверенность на управление своим счетом.

— Зачем?

— Вы с Игнашевичем знакомы?

— Да.

— Вот и поинтересуйтесь при случае, для чего это сделал.

— Вы не спрашивали?

— В такой ситуации надо помогать, а не спрашивать. С банком оперативно решили вопрос. Игнашевич ничего не потерял.