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Гинер — об Игнашевиче: «Он мог дважды прогореть»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Сергей Игнашевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как помог экс-защитнику армейцев Сергею Игнашевичу.

— Слуцкий когда-то советовал Акинфееву быть добрее к людям. Вы эти пожелания разделяли?

— Нет. Я никому не даю советов, как нужно жить.

— Если бы не ваши советы, Игнашевич со своей пекарней давно бы прогорел.

— Это другое! Ребятам неоднократно повторял — о футболе со мной говорить не надо. Как и о том, почему вас тренер не ставит. Если же дело касается бизнеса — приходите.

Теперь об Игнашевиче. Он мог дважды прогореть. Сначала, когда хотел купить помещение, в котором, по словам Сергея, ему платили бы за аренду 10 тысяч долларов в месяц. За квадратный метр!

— Где ж такие расценки?

— Это и для меня загадка. А второй момент — когда он выписал менеджеру банка доверенность на управление своим счетом.

— Зачем?

— Вы с Игнашевичем знакомы?

— Да.

— Вот и поинтересуйтесь при случае, для чего это сделал.

— Вы не спрашивали?

— В такой ситуации надо помогать, а не спрашивать. С банком оперативно решили вопрос. Игнашевич ничего не потерял.

Евгений Гинер.Евгений Гинер: «Общаюсь с Румменигге и Лапортой. Они не выключают телефоны, не ставят блок на звонки из России»
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Сергей Игнашевич
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Евгений Гинер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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