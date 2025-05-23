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Гинер — о Садырине: «Врачи мне сказали: «Если перейти на санаторный режим, гарантируем 5-7 лет». Сообщаю об этом Паше — он отвечает: «Я буду работать»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Евгений Гинер.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о болезни экс-тренера армейцев Павла Садырина, который ушел из жизни 1 декабря 2001 года в 59 лет.

— Вы очень дружили с Алексеем Еськовым, человеком большого обаяния. Потом он умер. Кто сегодня ваш лучший друг в футболе?

— Я ко многим отношусь с теплом. Но друзей нет. Вот был Леша, а сейчас — никого.

— Еськов рано умер, онкология. Даже при ваших возможностях спасти было нереально?

— В то время, в 2002-м, — нет. Сегодня бы спасли. Совсем другая медицина, людей вытаскивают. Или возьмем Садырина. Я консультировался с лучшими врачами, узнав о его диагнозе. Мне сказали: «Если перейти на санаторный режим, гарантируем 5-7 лет». Сообщаю об этом Паше — он отвечает: «Я буду работать». Снова к врачам — и слышу: «Тогда проживет до конца года, не больше».

— Садырин об этом знал?

— Да.

— Вы пытались его отговорить?

— Пытался. Но он взрослый человек, старше меня. Принял такое решение.

— Как вам сейчас кажется — решение было правильное?

— Нет.

— Его или ваше?

— Его. Я-то что мог сделать? Все слова врачей Садырину передал. Решал только он. Я в его жизнь лезть не имел права.

— Мотив Садырина вам понятен?

— Что понимать? Я знаю его мотив. Но это уже не для газеты.

— Он как артист — мечтал умереть на сцене?

— Нет. Там другая причина. Но раскрывать подробности личной жизни Павла Федоровича я не могу.

Евгений Гинер.Евгений Гинер: «Общаюсь с Румменигге и Лапортой. Они не выключают телефоны, не ставят блок на звонки из России»
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Павел Садырин
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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