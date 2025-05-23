Гинер — о Садырине: «Врачи мне сказали: «Если перейти на санаторный режим, гарантируем 5-7 лет». Сообщаю об этом Паше — он отвечает: «Я буду работать»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о болезни экс-тренера армейцев Павла Садырина, который ушел из жизни 1 декабря 2001 года в 59 лет.

— Вы очень дружили с Алексеем Еськовым, человеком большого обаяния. Потом он умер. Кто сегодня ваш лучший друг в футболе?

— Я ко многим отношусь с теплом. Но друзей нет. Вот был Леша, а сейчас — никого.

— Еськов рано умер, онкология. Даже при ваших возможностях спасти было нереально?

— В то время, в 2002-м, — нет. Сегодня бы спасли. Совсем другая медицина, людей вытаскивают. Или возьмем Садырина. Я консультировался с лучшими врачами, узнав о его диагнозе. Мне сказали: «Если перейти на санаторный режим, гарантируем 5-7 лет». Сообщаю об этом Паше — он отвечает: «Я буду работать». Снова к врачам — и слышу: «Тогда проживет до конца года, не больше».

— Садырин об этом знал?

— Да.

— Вы пытались его отговорить?

— Пытался. Но он взрослый человек, старше меня. Принял такое решение.

— Как вам сейчас кажется — решение было правильное?

— Нет.

— Его или ваше?

— Его. Я-то что мог сделать? Все слова врачей Садырину передал. Решал только он. Я в его жизнь лезть не имел права.

— Мотив Садырина вам понятен?

— Что понимать? Я знаю его мотив. Но это уже не для газеты.

— Он как артист — мечтал умереть на сцене?

— Нет. Там другая причина. Но раскрывать подробности личной жизни Павла Федоровича я не могу.