Гинер: «Я с уважением отношусь к Яшину и Дасаеву. Оба — великие. Но Акинфеев их превзошел»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, ставший героем «Разговора по пятницам», заявил, что Игорь Акинфеев превзошел всех вратарей в истории отечественного футбола.

— За эти годы — самый памятный игровой эпизод с Акинфеевым?

— Первый. В 17 дебютировал в Самаре и сыграл на ноль, взял пенальти от Каряки.

— А лондонский матч с «Арсеналом» в Лиге чемпионов?

— Ну, игр, где Акинфеев тащил все, очень много. Долго могу перечислять. А сколько у него рекордов? Пару лет назад я сказал, что он уже превзошел наших лучших вратарей, включая Яшина и Дасаева. Так Дасаев на меня обиделся!

— Мы помним комментарий спартаковского голкипера: «Кто такой Гинер? Мне его мнение неинтересно».

— Я с уважением отношусь к Яшину и Дасаеву. Оба — великие, без вопросов. Лев Иванович еще и олимпийский чемпион, обладатель Кубка Европы, получил «Золотой мяч»... И Игорь сам по себе очень скромный и со мной не согласится. Но я-то говорю о статистике. Акинфеев давно побил рекорд Яшина и Дасаева по количеству сухих матчей. Как в чемпионатах страны, так и за сборную. И вообще больше всех игр провел. В этом плане Игорю объективно нет равных.