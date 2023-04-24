В «Спартаке» поддержали возвращение пива на стадионы

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возвращении продажи пива на стадионах.

— Какая позиция у «Спартака» по законопроекту о пиве? Проголосуете «за»?

— Если будет голосование — да.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.

30 марта президент РФС Александр Дюков на исполкоме заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.