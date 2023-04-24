Абаскаль: «В сложные моменты команде помогает уверенность, доверие и сердце»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что помогло его команде победить «Краснодар» (4:3) в матче 24-го тура РПЛ.

— Прежде всего, хочу попросить прощения — я потерял голос и мне трудно говорить. В сложные моменты команде помогает уверенность, доверие и сердце. Решительность, командная работа. Важно сказать и о наших трудностях: у нас много травмированных. Но сегодня мы показали, что у команды есть сердце. И этот матч должен стать отправной точкой для нас.

— Голос вы потеряли еще в перерыве? Соболев говорил о разговоре на повышенных тонах.

— Голос сел во время игры. Что было в раздевалке, останется там. Хочу лишь сказать, что в такие моменты нужен характер, чтобы вытянуть команду. Но не важно только то, что мы говорим. Есть вещи и важнее этого.

— С чем был связан ваш рывок в подтрибунку сразу после свистка? Вы даже не пожали руку Ивичу.

— Это обычное поведение. Я всегда сразу убегаю, если только не надо сказать команде что-то прямо на поле. Особенно на нашем стадионе. Обычно так себя веду.

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» располагается на 7-м месте с 38 очками.