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14 февраля, 21:53

Абаскаль доволен настроем и желанием игроков «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ

Руслан Минаев
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал игру красно-белых в Winline Зимнем кубке РПЛ.

В заключительной встрече турнира команда разгромила «Кайрат» (6:0).

«Важно сделать глубокий анализ, но мне понравился подход, настрой команды, то отношение, которое ребята показали. Желание идти вперед, в единоборствах они продемонстрировали это желание. Это дает нам возможность идти дальше», — сказал Абаскаль в эфире «Матч. Премьер».

Также специалист прокомментировал игру Романа Зобнина, который играл с «Кайратом» на позиции защитника.

«Он невероятный футболист, для меня это настоящий мастер на поле. У нас был с ним личный разговор, я считаю, что он может быть полезен как вингер. На позиции крайнего защитника он может давать стабильность и надежность в фазе обороны», — сказал Абаскаль.

«Спартак» набрал 6 очков и стал победителем Зимнего кубка РПЛ в 2024 году. Команда Гильермо Абаскаля опередила «Ростов» (6) по разнице голов. «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» набрали по три очка.

Красно-белые стали обладателями Зимнего кубка РПЛ второй год подряд.

Футбол
ФК Кайрат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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