Абаскаль доволен настроем и желанием игроков «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал игру красно-белых в Winline Зимнем кубке РПЛ.

В заключительной встрече турнира команда разгромила «Кайрат» (6:0).

«Важно сделать глубокий анализ, но мне понравился подход, настрой команды, то отношение, которое ребята показали. Желание идти вперед, в единоборствах они продемонстрировали это желание. Это дает нам возможность идти дальше», — сказал Абаскаль в эфире «Матч. Премьер».

Также специалист прокомментировал игру Романа Зобнина, который играл с «Кайратом» на позиции защитника.

«Он невероятный футболист, для меня это настоящий мастер на поле. У нас был с ним личный разговор, я считаю, что он может быть полезен как вингер. На позиции крайнего защитника он может давать стабильность и надежность в фазе обороны», — сказал Абаскаль.

«Спартак» набрал 6 очков и стал победителем Зимнего кубка РПЛ в 2024 году. Команда Гильермо Абаскаля опередила «Ростов» (6) по разнице голов. «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» набрали по три очка.

Красно-белые стали обладателями Зимнего кубка РПЛ второй год подряд.