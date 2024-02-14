Абаскаль о связке Промеса и Угальде: «Ничего никому не гарантировано в составе «Спартака»

Абаскаль прокомментировал перспективы связки Промеса и Угальде в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, станет ли связка Квинси Промес-Манфред Угальде основной в нападении красно-белых.

В заключительной встрече Winline Зимнего кубка РПЛ команда разгромила «Кайрат» (6:0).

«Ничего никому не гарантировано. С приходом Угальде мы укомплектовали линию атаки, сделали ее разносторонней — технически, тактически, физически. Первая фаза подготовки закончена, сейчас будет следующая», — сказал Абаскаль в эфире «Матч. Премьер».

«Спартак» набрал 6 очков и стал победителем Зимнего кубка РПЛ в 2024 году. Команда Гильермо Абаскаля опередила «Ростов» (6) по разнице голов. «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» набрали по три очка.

Красно-белые стали обладателями Зимнего кубка РПЛ второй год подряд.