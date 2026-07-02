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Абаскаль: «Гвардиола справился бы даже с самой скромной командой РПЛ»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» поделился мнением о шансах Хосепа Гвардиолы возглавить клуб РПЛ.

— Вы упомянули Батракова и «ПСЖ», но туда также сватают Кисляка. Они бы смогли там заиграть при живых Витинье, Жоао Невеше и остальных?

— Честно говоря, этого никто не знает. Раньше основным голкипером «ПСЖ» был Доннарумма, а теперь играет Сафонов. Футбол меняется так быстро. Сейчас ходят слухи, что обладатель «Золотого мяча» Родри может перейти в «Реал». А если бы несколько лет назад кто-то спросил, сможет ли этот футболист заиграть в «Сити» и стать основным, ответ был бы отрицательным. Кто знает, что будет завтра.

— Также никто не знает, где окажется Гвардиола.

— Я провел у него месяц на стажировке. Помог Родольфо Боррель, который тренировал меня в «Барселоне», а затем работал в штабе Гвардиолы в «МанСити». Я многое помню из той стажировки.

— В РПЛ Гвардиола смог бы поставить свой футбол?

— Когда он перешел в Англию, ему тоже потребовалось время на адаптацию. Но он настолько силен ментально, что способен почувствовать, чего требует конкретная культура. Уверен, он справился бы даже с самой скромной командой. Хотя всегда были топ-клубы и звездные игроки, так что это мог бы быть интересный эксперимент.

Но понятно, что у Гвардиолы амбиции бороться за трофеи. Возможно, однажды он вернется в «Барселону». Это было бы красиво. Где еще можем ждать? Франция — нет, Германия — тоже нет. Пеп любит Италию, говорит по-итальянски, играл за «Брешию»... Похоже, ему не хватает только итальянского вызова.

Гильермо Абаскаль.«Промес говорил, что придем в «Спартак» вместе: я — тренером, он и Зиеш — игроками». Интервью Абаскаля

Гвардиоле 55 лет. Испанец работал в «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Под его руководством команда в 593 матчах одержала 423 победы, 77 раз сыграла вничью и потерпела 93 поражения. Также он тренировал «Барселону» и «Баварию».

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Хосеп Гвардиола
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
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Абаскаль готов продать Умярову свой дом в Севилье

Нападающий «Ростова» Турищев стал игроком «Факела»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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