Абаскаль: «Гвардиола справился бы даже с самой скромной командой РПЛ»
Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» поделился мнением о шансах Хосепа Гвардиолы возглавить клуб РПЛ.
— Вы упомянули Батракова и «ПСЖ», но туда также сватают Кисляка. Они бы смогли там заиграть при живых Витинье, Жоао Невеше и остальных?
— Честно говоря, этого никто не знает. Раньше основным голкипером «ПСЖ» был Доннарумма, а теперь играет Сафонов. Футбол меняется так быстро. Сейчас ходят слухи, что обладатель «Золотого мяча» Родри может перейти в «Реал». А если бы несколько лет назад кто-то спросил, сможет ли этот футболист заиграть в «Сити» и стать основным, ответ был бы отрицательным. Кто знает, что будет завтра.
— Также никто не знает, где окажется Гвардиола.
— Я провел у него месяц на стажировке. Помог Родольфо Боррель, который тренировал меня в «Барселоне», а затем работал в штабе Гвардиолы в «МанСити». Я многое помню из той стажировки.
— В РПЛ Гвардиола смог бы поставить свой футбол?
— Когда он перешел в Англию, ему тоже потребовалось время на адаптацию. Но он настолько силен ментально, что способен почувствовать, чего требует конкретная культура. Уверен, он справился бы даже с самой скромной командой. Хотя всегда были топ-клубы и звездные игроки, так что это мог бы быть интересный эксперимент.
Но понятно, что у Гвардиолы амбиции бороться за трофеи. Возможно, однажды он вернется в «Барселону». Это было бы красиво. Где еще можем ждать? Франция — нет, Германия — тоже нет. Пеп любит Италию, говорит по-итальянски, играл за «Брешию»... Похоже, ему не хватает только итальянского вызова.
Гвардиоле 55 лет. Испанец работал в «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Под его руководством команда в 593 матчах одержала 423 победы, 77 раз сыграла вничью и потерпела 93 поражения. Также он тренировал «Барселону» и «Баварию».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1