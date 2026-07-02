Абаскаль: «Гвардиола справился бы даже с самой скромной командой РПЛ»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» поделился мнением о шансах Хосепа Гвардиолы возглавить клуб РПЛ.

— Вы упомянули Батракова и «ПСЖ», но туда также сватают Кисляка. Они бы смогли там заиграть при живых Витинье, Жоао Невеше и остальных?

— Честно говоря, этого никто не знает. Раньше основным голкипером «ПСЖ» был Доннарумма, а теперь играет Сафонов. Футбол меняется так быстро. Сейчас ходят слухи, что обладатель «Золотого мяча» Родри может перейти в «Реал». А если бы несколько лет назад кто-то спросил, сможет ли этот футболист заиграть в «Сити» и стать основным, ответ был бы отрицательным. Кто знает, что будет завтра.

— Также никто не знает, где окажется Гвардиола.

— Я провел у него месяц на стажировке. Помог Родольфо Боррель, который тренировал меня в «Барселоне», а затем работал в штабе Гвардиолы в «МанСити». Я многое помню из той стажировки.

— В РПЛ Гвардиола смог бы поставить свой футбол?

— Когда он перешел в Англию, ему тоже потребовалось время на адаптацию. Но он настолько силен ментально, что способен почувствовать, чего требует конкретная культура. Уверен, он справился бы даже с самой скромной командой. Хотя всегда были топ-клубы и звездные игроки, так что это мог бы быть интересный эксперимент.

Но понятно, что у Гвардиолы амбиции бороться за трофеи. Возможно, однажды он вернется в «Барселону». Это было бы красиво. Где еще можем ждать? Франция — нет, Германия — тоже нет. Пеп любит Италию, говорит по-итальянски, играл за «Брешию»... Похоже, ему не хватает только итальянского вызова.

Гвардиоле 55 лет. Испанец работал в «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Под его руководством команда в 593 матчах одержала 423 победы, 77 раз сыграла вничью и потерпела 93 поражения. Также он тренировал «Барселону» и «Баварию».