Абаскаль готов продать Умярову свой дом в Севилье

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» высказался о возможном трансфере полузащитника Наиля Умярова в «Севилью».

— Спрашивали ли вас в Европе о ком-то из российских игроков?

— У вас есть настоящая жемчужина — Батраков. Говорят, он может перейти в «ПСЖ». Не знаю, насколько это правда. Мне немного жаль Захаряна — он не очень хорошо проявил себя в Испании, хотя стиль игры ему подходил. Но травмы, отсутствие стабильности, постоянная смена тренеров — это всегда непросто. Тем не менее я считаю, что у вас есть еще один талант. Плюс я уже не раз говорил: Тюкавин и Умяров обладают потенциалом, чтобы попробовать свои силы в Европе и проверить свой уровень. Я уверен, они уже готовы к этому.

— Говорят, Умярова хочет «Севилья».

— Если Наиль захочет уехать туда, я ему скажу: покупай мой дом (смеется). Но «Севилья» сегодня переживает экономические трудности, она уже не та, что раньше, когда выигрывала Лигу Европы. Однако играть в Серии А или в Испании — это престижно. Для Наиля такой шаг был бы очень полезен. И для меня тоже — я бы мог отправить родителей на стадион, чтобы они посмотрели на него в деле.

Ранее СМИ писали об интересе «Севильи» к 25-летнему Умярову.