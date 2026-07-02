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Абаскаль готов продать Умярову свой дом в Севилье

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» высказался о возможном трансфере полузащитника Наиля Умярова в «Севилью».

— Спрашивали ли вас в Европе о ком-то из российских игроков?

— У вас есть настоящая жемчужина — Батраков. Говорят, он может перейти в «ПСЖ». Не знаю, насколько это правда. Мне немного жаль Захаряна — он не очень хорошо проявил себя в Испании, хотя стиль игры ему подходил. Но травмы, отсутствие стабильности, постоянная смена тренеров — это всегда непросто. Тем не менее я считаю, что у вас есть еще один талант. Плюс я уже не раз говорил: Тюкавин и Умяров обладают потенциалом, чтобы попробовать свои силы в Европе и проверить свой уровень. Я уверен, они уже готовы к этому.

— Говорят, Умярова хочет «Севилья».

— Если Наиль захочет уехать туда, я ему скажу: покупай мой дом (смеется). Но «Севилья» сегодня переживает экономические трудности, она уже не та, что раньше, когда выигрывала Лигу Европы. Однако играть в Серии А или в Испании — это престижно. Для Наиля такой шаг был бы очень полезен. И для меня тоже — я бы мог отправить родителей на стадион, чтобы они посмотрели на него в деле.

Гильермо Абаскаль.«Промес говорил, что придем в «Спартак» вместе: я — тренером, он и Зиеш — игроками». Интервью Абаскаля

Ранее СМИ писали об интересе «Севильи» к 25-летнему Умярову.

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Наиль Умяров
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

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