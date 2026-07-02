Абаскаль: «Хотим заговорить по-русски всей семьей»
Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал о реакции детей на Россию.
— Покажете спартаковский музей детям?
— Да, конечно. Мои родители не устают повторять Николаю: ты родился не в Испании, а в Москве. Ему уже три года, он начинает осознавать какие-то вещи. На следующий день после его рождения у «Спартака» был матч. Для меня важно, чтобы Николай знал, где прошли его первые дни, и помнил тот самый первый стадион, куда мы его привозили.
— Потом получит паспорт РФ и заговорит на русском?
— С Гильермо-Николаем мы уже потихоньку пробуем общаться на русском. Маленькие дети — они как губка: все впитывают на лету. Мы сейчас живем в Португалии. Мне кажется, это очень важная задача — для всех, и в первую очередь для нас, родителей, а потом и для детей, чтобы они могли добавить к своим языкам еще один и чтобы мы могли заговорить по-русски всей семьей.
— Какая любимая русская фраза Гильермо-Николая?
— Он пока говорит только «добре». Всегда «добре». Поехали в Москву — «добре, папа».
— Так говорят в Сербии.
— Он уже успел много где побывать. И сейчас, когда мы вернулись, я хочу, чтобы он увидел те места, где его родители чувствовали себя по-настоящему счастливыми, — места, которые мы вспоминаем с особым трепетом и любовью.
— Какие любимые?
— Когда мы жили здесь, часто выбирались на Красную площадь. Катались на лодке, гуляли у реки. Мне кажется, это прекрасно. Город огромный, величественный. Я привез сюда семью, чтобы она тоже почувствовала его масштаб.
Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Последним местом работы испанца был мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1