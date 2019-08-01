Гильерме назвал свою тройку лучших вратарей России

Вратарь "Локомотива" Гильерме назвал свою тройку лучших вратарей в мире и в России.

– Назовите тройку лучших вратарей в мире на данный момент?

– Тер Штеген, Алиссон и Облак.

– Если бы у вас была возможность провести день с любым вратарем из когда-либо игравших, кто бы это был?

– Буффон.

– Три лучших вратаря в России, если не брать Гильерме?

– Акинфеев, Лунев и Сафонов.

– Сейчас много говорят о том, что в этом году вы превзошли Акинфеева. Согласны?

– Не знаю. Я не люблю про себя говорить.

– Вы первый номер "Локо". Конкуренцию со стороны Коченкова и Медведева чувствуете?

– Конкуренция всегда есть. Юрий Семин не дает расслабиться. Где-то два года назад он усадил меня на лавку, играл Абаев. С нашим тренером нет такого, что ты первый и никто тебя не подвинет. Каждый день должен доказывать, чтобы сохранять место в воротах.

– Если бы вы в более юном возрасте сидели на скамейке и не играли, что бы выбрали: ждать шанса или уйти в аренду?

– Конечно, уйти в аренду, поиграть и вернуться более опытным. Я так и хотел сделать когда-то. У меня было много травм, и когда поправился, не играл. Хотел уйти. Но вернулся Юрий Павлович и дал шанс сыграть. Если бы не он, я бы ушел в аренду.

– Общаетесь с другими вратарями "Локо"?

– Конечно! Каждый день вместе. Я с ними больше живу, чем с семьей. (Юлия Яковлева)

Полностью интервью Гильерме – здесь