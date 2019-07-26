Гильерме и Фернандес приняли участие в баттле по русским скороговоркам

"Локомотив" и ЦСКА в преддверии очного матча 3-го тура чемпионата России, который состоится 28 июля, выпустили совместный видеоролик.

В нем приняли участие голкипер Гильерме и защитник Мариу Фернандес. Два уроженца Бразилии, которые получили российское гражданство и выступают за сборную России, соревновались в умении произносить скороговорки на русском.

💥 #CSKATV и Локо-ТВ устроили баттл между русскими бразильцами накануне #ЦСКАЛоко



Skorogovorki Battle! 🇷🇺🇧🇷🇷🇺🇧🇷 pic.twitter.com/rkS2g4xRN6 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 26, 2019

Игра 3-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и ЦСКА состоится 28 июля на стадионе "ВЭБ Арена".

После двух туров "Локо" занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка. На счету "армейцев" 3 балла - команда занимает 11-ю строчку.

В минувшем сезоне "Локомотив" и ЦСКА провели три матча между собой. В чемпионате подопечные Юрия Семина одержали победу и сыграли вничью с соперником (1:0, 1:1). В матче за Суперкубок успех было на стороне команды Виктора Гончаренко (1:0 в дополнительное время).