Гилерме, Бэйл и Алексей Миранчук. Чорлука назвал команду своей мечты
21:03
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука назвал команду мечты, в которую вошли 11 футболистов, с которыми он вместе играл в различных клубах.
В команду мечты защитника вошли следующие футболисты: Гилерме («Локомотив»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Ледли Кинг («Тоттенхэм»), Джонатан Вулгейт («Тоттенхэм»), Гарет Бэйл («Реал»), Лассана Диарра, Лука Модрич («Реал»), Аарон Леннон («Тоттенхэм»), Мартин Петров, Алексей Миранчук («Локомотив»), Эдуардо.
?"Думаю, моя команда без проблем выиграет Лигу чемпионов"— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) February 17, 2020
Ведран Чорлука составил команду своей мечты из игроков, с которыми когда-то играл в одном клубе. Конечно же, не обошлось без игроков «Локо» ?
Смотри новое видео от #LOKO ТВ ? pic.twitter.com/UoNAUWKiaW
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