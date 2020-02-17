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Гилерме, Бэйл и Алексей Миранчук. Чорлука назвал команду своей мечты

21:03
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Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука назвал команду мечты, в которую вошли 11 футболистов, с которыми он вместе играл в различных клубах.

В команду мечты защитника вошли следующие футболисты: Гилерме («Локомотив»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Ледли Кинг («Тоттенхэм»), Джонатан Вулгейт («Тоттенхэм»), Гарет Бэйл («Реал»), Лассана Диарра, Лука Модрич («Реал»), Аарон Леннон («Тоттенхэм»), Мартин Петров, Алексей Миранчук («Локомотив»), Эдуардо.

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