Гилерме, Бэйл и Алексей Миранчук. Чорлука назвал команду своей мечты

?"Думаю, моя команда без проблем выиграет Лигу чемпионов"



Ведран Чорлука составил команду своей мечты из игроков, с которыми когда-то играл в одном клубе. Конечно же, не обошлось без игроков «Локо» ?



Смотри новое видео от #LOKO ТВ ? pic.twitter.com/UoNAUWKiaW