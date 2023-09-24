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Сегодня, 21:08

Геркус заявил, что настрой «Локомотива» на матч с «Зенитом» ощущался даже через экраны телевизоров

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил результат матча 9-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом» (2:1).

«Думаю, мы увидели не самую лучшую игру в исполнении «Зенита». Но это не отменяет заслуг «Локомотива» и, в частности, Михаила Галактионова. Он сумел верно выстроить тактику на этот поединок и привести своих подопечных к знаковой победе. Полагаю, теперь критика в его адрес должна поутихнуть, что позволит специалисту выдохнуть и спокойно продолжать работу. На мой взгляд, то, в каком настроении гости вышли на этот матч, ощущалось даже через экраны телевизоров. Железнодорожники сумели выдержать давление хозяев поля, а пропущенный мяч не вызвал у них паники. Ребята старались находить свои моменты, играли собранно, сфокусированно, с огромным желанием и, как следствие, добыли три очка в гостях», — цитирует Геркуса RT.

«Зенит» с 17 очками расположился на 3-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» идет на 6-й позиции, имея в активе 15 очков. В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга сыграет против «Оренбурга», а железнодорожники встретятся с «Пари НН».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1208001-gerkus-lokomotiv-zenit-futbol
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Илья Геркус
1
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
Результаты / календарь
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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