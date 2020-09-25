Геркус высказался об интервью Заремы Салиховой о «Спартаке»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру заявил, что высказывания супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой не оказали помощи клубу.

— Как вам интервью супруги Леонида Федуна?

— Я это тоже имел в виду, когда говорил, что нет стабильности. Этого не нужно было делать. Это не вовремя и неуместно. Такие высказывания не помогают команде. Декларируется: я — сторонница справедливости и хочу помочь. Но помощи в этом интервью не видно. Кто почувствовал себя лучше после него? Игроки, болельщики, тренеры? Кто приобретает выгоду?

«Спартак» постоянно умудряется устроить гражданскую войну или просто легкий конфликт на ровном месте. Как они это делают? Я понимаю, огромный клуб с кучей разных интересов и группировок. Это то, чего нет практически нигде. Например, про «Краснодар» я никогда не слышал, что там есть группировки. Про ЦСКА — тоже. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Ильи Геркуса читайте здесь