Геркус — о критике Семаком судейства: «Для «Зенита» спад — необычно, поэтому они начинают искать причины во вне»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус поделился мыслями о судействе в матчах «Зенита».

Ранее главный тренер петербургского клуба Сергей Семак заявил, что недоволен судейством в текущем сезоне РПЛ.

«Вы знаете, думаю, ничего не происходит. Просто действительно у «Зенита» по понятным, объективным причинам чуть-чуть наступил спад в результатах. Это не критично, но для «Зенита» это, наверное, настолько необычно, что они начинают искать причины во вне. Думаю, критика во многом связана с этим. Что касается судейства, у нас один из фокусов журналистики — это очень, очень скрупулезно разглядывать судейство. Это всегда было. Это наша национальная традиция разглядывать судейство как объект козней и теорий заговора. Мы так воспринимаем футбол. Для нас это часть разговоров, что суди всегда злоумышляют — неважно против кого в принципе. Потом появился ВАР, и появилась возможность смаковать эти моменты. Дали почву для рассуждений людям. Мне кажется, люди от этого прям получают удовольствие — не обязательно позитивное, но и негативное. Но это не критично», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Зенит» с 14 очками расположился на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В 8-м туре сине-бело-голубые на выезде сыграют против «Рубина». Матч пройдет 17 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени.