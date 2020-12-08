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Геркус считает, что «Спартак» не уважает сам себя из-за шутки об уходе Газизова

20:39
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Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус раскритиковал пресс-службу «Спартака» из-за твита об уходе Шамиля Газизова.

Шамиль Газизов.«Спартак» объявил об уходе Газизова мемом из «Симпсонов»

Сегодня Газизов покинул пост генерального директора клуба, красно-белые сопроводили новость о его уходе мемом из «Симпсонов».

«Так нельзя, — написал Геркус в Twitter. — Можно как угодно относиться к «Спартаку», не любить, хейтить, но нельзя его не уважать. А тут «Спартак» не уважает сам себя. Это очень неприятно».

Газизов занимал должность гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

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