«Спартак» объявил об уходе Газизова мемом из «Симпсонов»

«Спартак» иронично объявил об уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора.

Непосредственно перед официальным сообщением красно-белые в Twitter выложили мем из мультсериала «Симпсоны», в котором дедушка Эйб Симпсон заходит в помещение и сразу же выходит обратно.

Таким образом «Спартак» намекнул на то, что Газизов продержался на своей должности совсем недолго — всего пять месяцев.

Красно-белые с 35 очками занимают второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ сезона-2020/21.