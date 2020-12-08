«Спартак» объявил об уходе Газизова мемом из «Симпсонов»
19:18
«Спартак» иронично объявил об уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора.
Непосредственно перед официальным сообщением красно-белые в Twitter выложили мем из мультсериала «Симпсоны», в котором дедушка Эйб Симпсон заходит в помещение и сразу же выходит обратно.
Таким образом «Спартак» намекнул на то, что Газизов продержался на своей должности совсем недолго — всего пять месяцев.
Красно-белые с 35 очками занимают второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ сезона-2020/21.
December 8, 2020
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