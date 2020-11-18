Геркус считает, что «Локомотив» без РЖД рухнет в ФНЛ

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью YouTube-каналу «Рашен Football» высказал мнение о владельцах и спонсорах топ-клубов РПЛ.

— Сможет ли «Зенит» существовать без Газпрома?

— Думаю, да. «Зенит» и «Спартак» — два неубиваемых бренда, которые мощнее бренда премьер-лиги. Это две народные команды. «Зенит» — бренд, который почетно, правильно и полезно спонсировать для многих корпораций. «Зенит» бы нашел кого-то.

— Судя по вашему ответу, только два клуба в России смогут выжить без такой серьезной финансовой поддержки.

— Два точно смогут.

— «Локомотив» сможет?

— «Локомотив» без РЖД, скорее всего, нырнет в первый дивизион.