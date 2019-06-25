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Геркус пошутил над Суаресом, который требовал пенальти за попадание мяча в руку вратаря

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Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус в своем Твиттере пошутил над нападающим сборной Уругвая Луисом Суаресом. 32-летний форвард на 22-й минуте матча третьего тура группового турнира Кубка Америки против Чили (1:0) требовал назначить пенальти за игру рукой вратаря соперников Габриэля Ариаса.

"Вот что проигрыш в полуфинале ЛЧ с человеком делает. Совсем плохой стал", – написал Геркус в Твиттере.

Суарес выступает за "Барселону". Каталонцы проиграли "Ливерпулю" по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале Лиги чемпионов (3:4 - общий счет).

 

Суарес требовал назначить пенальти за игру рукой вратаря Чили. Видео

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