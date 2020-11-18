Геркус объяснил, почему футболистам много платят

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью YouTube-каналу «Рашен Football» назвал большой проблемой высокие зарплаты российских футболистов.

— В чем еще большая проблема нашего футбола, болельщиков и игроков, которая не решена? У игроков огромная зарплата, — сказал Геркус.

— Неадекватно огромная

— Вот это основная проблема. Люди не понимают, как с этим жить. Как можно представить молодого парня, который играя в футбол, зарабатывает невероятные даже для меня деньги? Как с этим смириться? Как после этого жить? Ты болеешь за футбол, любишь футбол, но при этом он получает совершенно гигантские деньги, играя в футбол. Это самый большой парадокс.

— Дело же не в этом. Проблема в том, что не так хорошо, сколько получает.

— Остальное — развитие: «этот получает справедливо, потому что хорошо играет в футбол, а этот не так хорошо играет» и начинается сравнение. Задумайтесь — ни один специалист ни в одной области, профессор медицины, два миллиона евро никогда в жизни не получит. Мы это понимаем. Нам, обычным людям, кажется несправедливым. Или какой-нибудь начальник поезда, пилот самолета сможет получить миллион евро? — нет. А парнишка может, вот как? Если вот это не объяснять.

— Почему футболистам платят так много?

— Потому что все любят смотреть футбол. Никто не любит смотреть, как он преподает медицину. Вы же тоже сейчас лайки продаете. Если бы нас смотрело 100 миллионов человек, вы бы поняли.

— Матч «Уфа» — «Ростов» не смотрит 100 миллионов, а эль-класико смотрело.

— Да, это верно. Большим зарплатам все равно есть объяснение — открытый рынок. Не будешь платить, они уйдут в другое место.