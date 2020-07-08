Георгия Джикия: «Жалко, что Цорн уходит»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как команда попрощалась с Томасом Цорном. На этой неделе он покинул пост генерального директора клуба.

— Вчера до тренировки пообщались, попрощались с Цорном, — заявил Джикия. — По-человечески, конечно, жалко, что он уходит. Но такое бывает, мое время в «Спартаке» тоже когда-то закончится — это часть работы, нужно это принять. Самое главное расстались друзьями, сохранили хорошие отношения. (Севастиан Терлецкий)