Георгия Джикия: «Жалко, что Цорн уходит»
8 июля 2020, 23:27
Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как команда попрощалась с Томасом Цорном. На этой неделе он покинул пост генерального директора клуба.
— Вчера до тренировки пообщались, попрощались с Цорном, — заявил Джикия. — По-человечески, конечно, жалко, что он уходит. Но такое бывает, мое время в «Спартаке» тоже когда-то закончится — это часть работы, нужно это принять. Самое главное расстались друзьями, сохранили хорошие отношения. (Севастиан Терлецкий)
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