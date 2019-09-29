Георгий Зотов: «Спартаку» нужно заслужить уважение болельщиков своей игрой"

Полузащитник «Оренбурга» Георгий Зотов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России. Он подчеркнул, что команда старалась не обращать внимания на проблемы соперника.

— Мы не обращали внимания на их проблемы, выходили играть от себя, — сказал Зотов. — Мы были на последнем месте, нам нужны были очки, играли на победу.

— Как думаете, «Спартаку» тяжело играть, когда весь стадион кричит гадости?

— Думаю, да. Психологически это сильно давит. Уважение болельщиков нужно заслужить игрой. Хотя со стороны болельщиков это тоже некрасиво, я считаю. Нужно поддерживать команду до конца в любой ситуации. Это было дополнительное давление на нашего соперника.

— Можно сказать, что «Спартак» ничем не удивил?

— Нет, ничем не удивили. Мы заслуженно выиграли. (Александр Рогулев)