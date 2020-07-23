Георгий Щенников: «Гол «Тамбову»? Мне просто фартануло»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился мнением о победе над «Тамбовом» (2:0) в 30-м туре Тинькофф РПЛ и подвел итоги сезона-2019/20.

— Мы придерживались плана на игру, хотели забить быстрый гол, — приводит пресс-служба армейцев слова Щенникова. — Получилось забить в первом тайме, а после удаления у «Тамбова» контролировали ход матча. Мой гол? Мяч дошел до меня, а дальше уже фартануло, так скажем. Забил с правой ноги, я с правой особо ничего не отрабатываю, поэтому здесь есть доля случайности.

— Можно ли теперь сказать, что вы — пушка страшная?

— Думаю, нет (улыбается).

— Как оцените прошедший чемпионат?

— Мы могли сыграть успешнее в некоторых матчах и попасть в Лигу чемпионов. Обидно, команда достойна ЛЧ, но ничего не поделаешь, мы на четвертом месте.

— По силам ли ЦСКА навязать борьбу за высокие места в следующем году?

— Поживем-увидим. Надо хорошо начать следующий сезон, а там будет видно.