Артем Самсонов — о вылете «Торпедо» из РПЛ: «Грустно, но все справедливо. Мы играли плохо этот год»

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов высказался о вылете своей команды из РПЛ.

«Грустно мне. Все по делу. Если результат такой, на данный момент все справедливо. Не думал о вылете весь год. Старался настроить себя на позитив. На то, что надо сохраниться, но не получилось. Мы виноваты. Футболисты, которые выходили на поле. Можно говорить, что менялось руководство, менялись тренеры, но что говорить об этом — на поле-то мы выходили. Хотелось бы извиниться. Искренне извиниться за то, что мы так плохо играли этот год. Мы постараемся в новом сезоне вернуться в РПЛ и отметить столетие уже в РПЛ», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ. По итогам сезона-2022/23 команда отправится в первую лигу.