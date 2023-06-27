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Сегодня, 14:14

Джикия: «Хороший календарь, радует, что первые пять туров играем дома»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о предстоящем сезоне красно-белых.

— Как вам календарь?

— Видел первые пять туров. Понятно, что будем со всеми играть. Что касается первых туров, самое главное, что они дома. А так, хороший календарь.

— Нет ощущения, что начало календаря очень благосклонно к «Спартаку»?

— Почему?

— Первая игра с «Оренбургом», не самый сильный соперник. Два основных игрока пропускают матч, вы и Соболев.

— Напомню, что «Оренбургу» мы проиграли на выезде 0:2. Мы в концовке сезона с командами, с которыми должны были набирать очки, не набирали, как вы говорите, с благосклонными. А с лидерами чемпионата мы забирали очки, с «Краснодаром», с ЦСКА. Мы так на это не смотрим, как вы задаете вопрос. Потому что для нас каждая игра будет важной. Как с «Оренбургом», так и следующая с «Балтикой», и все последующие игры.

— У Квинси сейчас непростое положение. Общались ли с ним? В каком он положении?

— Мы сегодня с ним не общались, были в разное время здесь [на медосмотре]. Понятно, что пересеклись, поздоровались, как дела, поверхностные темы, но лично не общались. Тем более, на какие-то личные темы.

— Планируете какой-то разговор как капитан?

— Мы со всеми планируем разговор. Мы с завтрашнего дня будем закрыты на базе, жить вместе, ночевать. Будем разговаривать.

Сезон-2022/23 «Спартак» завершил на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. 19 апреля «Акрон» победил «Спартак» (2:1) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Красно-белые из-за этого поражения вылетели из турнира.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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