Чанов отреагировал на интерес немецких и испанских команд к Помазуну

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал новость об интересе немецких и испанских команд к голкиперу московского клуба Илье Помазуну.

«Не раз говорил, что у Помазуна высокий потенциал. Мне нравится его игра. Захочет ли вратарь куда-то уйти, мы не можем сказать. Это решение самого игрока. Сможет ли он конкурировать в европейских чемпионатах? Это уже следующий вопрос. Если он готов выдержать конкуренцию, то в добрый путь. С другой стороны, вроде интересно, все-таки нас закрыли и не дают возможности играть на международной арене. Может быть, это как стимул для того, чтобы двигаться вперед», — приводит слова Чанова «Евро-Футбол.Ру».

26 июня появилась информация, что 26-летним россиянином интересуются клубы испанской сегунды и «Аугсбург».

Ранее президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов заявил, что с армейским клубом есть договоренность.

В прошлом сезоне он провел за екатеринбуржцев 38 матчей и в 7 из них сохранил ворота сухими.