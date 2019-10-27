Георгий Джикия: «Спартак» перетерпел первый тайм, а во втором чуть-чуть добавил»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы в матче 14-го тура РПЛ над «Локомотивом» (3:0) отметил, что красно-белым удалось сделать все задуманное.

— Какие впечатления от матча?

— Впечатления хорошие. Очень рады, что смогли одержать победу, да еще такую. Все ребята молодцы, старались, бились. То, что было задумано, получалось, мы выбегали в быстрые контратаки.

— Не удивило, что когда «Спартак» стал наращивать темп, «Локомотив» начал уставать и развалился?

— Это было ожидаемо. Они уставшие после игр. Мы перетерпели первый тайм, а во втором чуть-чуть добавили, начались разрывы, и мы воспользовались своими моментами.

— Болельщикам «Спартака» такие дерби всегда по душе. А игрокам, несмотря на стыки и жесткие противостояния? Вы кайфовали от игры?

— Когда открытая игра, дерби, тем более в Москве, при полных трибунах это всегда приятно. Вы правильно сказали, игроки кайфуют от каждого моменты. Плюс эмоции никто не отменял. Все хотели выиграть. Был хороший накал. У всех свои задач в турнирной таблице. (Елена Григорьевская)

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