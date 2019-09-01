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Георгий Джикия: «Спартак» играл лучше «Зенита»

22:00
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Зенита» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что принимает решение судейской бригады отменить гол красно-белых после использования ВАР.

— Почему не получилось забить, ведь подходы к воротам «Зенита» были?

— Мы сегодня играли лучше. Проиграли и недовольны результатом. Не хватило реализации.

— Ожидали, что «Зенит» будет так пассивен в атаке?

— Знали, что он будет так действовать. Знали, что будет длинная игра вперед на нападающих. Мы старались выходить низом и у нас получалось.

— Почему второй тайм дался «Спартаку» хуже в плане игры в атаке?

— Не согласен. Считаю, что мы больше контролировали, больше были на чужой половине поля. Только реализации подвела.

— По ВАР есть вопросы, ведь отменили гол?

— ВАР — это часть игры и правила, которые надо уважать. Никогда не комментирую судейство, но, наверное, рука была, раз гол отметили. (Елена Григорьевская)

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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