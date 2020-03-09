Георгий Джикия: «Никакой паники в «Спартаке» нет»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России от «Краснодара» (0:1) рассказал об атмосфере в команде.

— О чем говорили в раздевалке? Было ненужное удаление Зобнина, Жиго нервно отреагировал на свою замену. Насколько сложная ситуация в команде?

— У Жиго была желтая карточка. А что касается удаления, это и со мной бывает. Я не любитель говорить, что происходит в раздевалке, но никакой паники нет. Игра была сложная и все расстроены, что, находясь на таком подъеме после двух хороших матчей, сегодня так плохо все сложилось. Впереди не менее сложные матчи на выезде с «Оренбургом» и «Арсеналом». Но все в наших руках.

— Ари — известный провокатор. Не раздражало, когда он в конце матча начал это делать?

— Это нормально. Когда мы в прошлом году играли в «Краснодаре», то там делали такие хитрости, а он бесился. Сегодня мы бесились. Это нормально. На это уже спокойно смотришь.

— Какое настроение у Тила, на которого снова вылилось много критики?

— Мы поддерживаем каждого футболиста. Я как капитан со всеми разговариваю, и объясняю, что не могут все двадцать два человека играть. А тот, кто не попадает в состав, всегда будет недоволен. Все ребята тренируются, борются за место, в коллективе нет негатива. Сегодня была ротация, с первых минут не играли Соболев и Рассказов, которые выходили в предыдущих матчах. Шанс будет у всех. Главное — быть готовым.

— В чем феномен Ещенко, который всегда выигрывает конкуренцию, и не тушуется, несмотря на то, какой соперник перед ним?

— Ещенко молодец. В свои сорок, или сколько там ему, хорошо выглядит. Он открыто говорит, что сделает все для того, чтобы играть и ему все равно, кто против него выходит.

— Насколько по-разному вы настраиваетесь на чемпионат и Кубок России?

— Сегодня никто не думал о Кубке. Впереди у нас не менее важные игры. До полуфинала с «Зенитом» надо еще дожить. Там ведь еще и сборная будет. (Елена Григоревская)