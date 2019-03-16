Георгий Джикия: "Нам нужно обязательно обыгрывать "Зенит" и "тормозить" их в таблице"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью пресс-службе красно-белых заявил, что его команда обязательно должна обыгрывать "Зенит" в матче 20-го тура РПЛ, чтобы не дать сопернику увеличить отрыв в турнирной таблице. Также футболист рассказал о неудачном матче с "Краснодаром" (1:1) и поражении от "Урала" в Кубке России.

– Ничья с "Краснодаром" – не тот результат, на который рассчитывали?

– Согласен, что результат нас не устроил. Мы играли на своем стадионе, при своих болельщиках. И, конечно, хотели победить. Но "Краснодар" – очень достойный соперник. Думаю, что игра получилась хорошей и интересной. Первый матч показал, что у нас есть силы, можем прессинговать. Стараемся играть в "высокий", атакующий футбол

– А что пошло не так в кубковом поединке с "Уралом"?

– Это поражение сложно забыть. Очень жаль, что пройти дальше не получилось. Конечно, хочется каждый год добиваться самых высоких результатов. Но сезон еще не закончен. У нас есть неплохие шансы в чемпионате России. Все в наших руках. Сейчас загадывать и говорить какие-то громкие слова нет никакого смысла. Но за себя и за всю команду отмечу, что мы точно выложимся на сто процентов. Будем стараться победить в каждой встрече. Ну а уже в конце сезона будем смотреть… Сейчас нам предстоит важнейшая битва с "Зенитом".

– Наверное, излишне говорить, что это принципиальный соперник.

– Конечно. Если мы хотим бороться за самые высокие места (а мы этого хотим), то нам нужно обязательно обыгрывать питерцев и "тормозить" их в таблице. Надо отталкиваться только от своей игры. Бояться мы точно никого не будем – как, правда, и вспоминать победный матч в Катаре. Этот, на "Открытие Арене", будет совсем другим.