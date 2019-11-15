Георгий Джикия: «Что-то похожее между Тедеско и Каррерой есть»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что изменилось в команде с приходом на пост главного тренера Доменико Тедеско.

— С приходом нового тренера меняется все: тренировки, подход к работе, — приводит слова Джикии РИА «Новости». — Появляются новые эмоции и заряд, и это нравится ребятам. Хочется надеяться, что это все не угаснет и будет развиваться. Результаты у нас неплохие, были хорошие победы и игра, улучшилось качество игры, стали больше действовать вперед. Что касается тренерского штаба Доменико Тедеско, то я его полностью поддерживаю. Надеюсь, дальше будет лучше. Нам осталось провести три матча до зимы, где он сможет донести свое видение до конца.

— Эффекта новизны надолго может не хватить.

— Главное, чтобы он продолжил все делать так, как сейчас, от этого будет только лучше. Его видение, эмоциональный заряд, как он ведет себя во время игры, мне нравится как футболисту.

— Тедеско своей манерой поведения чем-то похож на Массимо Карреру. Есть такое?

— Оба харизматичные люди, у них итальянские корни. Сравнивать особо не люблю, но что-то похожее есть.

— Золотая страница с чемпионством и Суперкубком окончательно перевернута, так?

— Ее давно надо было перевернуть и — как минимум футболистам — забыть. Уже третий сезон идет после того времени, нет смысла вспоминать. Всем, кто причастен к «Спартаку», нужно писать новую историю.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр