«Разговор по пятницам» с Черданцевым: «Матч ТВ», эфир с Черчесовым, работа с Карпиным, автокатастрофа. Смотрите на видео!
Очередной выпуск легендарной рубрики «Разговор по пятницам» — но в необычном для нас формате. Сначала видеоверсия на YouTube-канале «СЭ», а полный текстовый вариант вы сможете прочитать чуть позже — сегодня в 19.00 по московскому времени.
И пропустить что видео, что текст — ни в коем случае нельзя. Юрий Голышак и Александр Кружков поговорили с одним из самых известных российских комментаторов — Георгием Черданцевым. В понедельник ему исполняется 50 лет.
Ниже — видео большого разговора с Черданцевым, из которого вы сможете узнать:
— почему нет страны красивее США;
— как Черданцев угнал троллейбус, а как попал в автокатастрофу;
— как его предок сдружился с внуком российского императора;
— почему Черданцев не хотел комментировать матч Россия — Голландия;
— тот самый эфир с Черчесовым — как это было;
— сколько стоил VIP-билет для личного разговора с музыкантами из «Металлики»;
— из-за чего у Черданцева не сложились отношения с Карпиным;
— запретный список слов на «Матч ТВ» — это нормально или нет;
— следует ли вернуть на ТВ Романа Широкова;
— самый стыдный момент в жизни Черданцева;
— и многое-многое другое.
И не забудьте — кто хочет насладиться не только видеоверсией, но и привычным текстом, открывайте на сайте «СЭ» сегодня в 19.00.
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