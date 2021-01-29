«Разговор по пятницам» с Черданцевым: «Матч ТВ», эфир с Черчесовым, работа с Карпиным, автокатастрофа. Смотрите на видео!

Интервью к 50-летию знаменитого комментатора.

Очередной выпуск легендарной рубрики «Разговор по пятницам» — но в необычном для нас формате. Сначала видеоверсия на YouTube-канале «СЭ», а полный текстовый вариант вы сможете прочитать чуть позже — сегодня в 19.00 по московскому времени.

И пропустить что видео, что текст — ни в коем случае нельзя. Юрий Голышак и Александр Кружков поговорили с одним из самых известных российских комментаторов — Георгием Черданцевым. В понедельник ему исполняется 50 лет.

Ниже — видео большого разговора с Черданцевым, из которого вы сможете узнать:

— почему нет страны красивее США;

— как Черданцев угнал троллейбус, а как попал в автокатастрофу;

— как его предок сдружился с внуком российского императора;

— почему Черданцев не хотел комментировать матч Россия — Голландия;

— тот самый эфир с Черчесовым — как это было;

— сколько стоил VIP-билет для личного разговора с музыкантами из «Металлики»;

— из-за чего у Черданцева не сложились отношения с Карпиным;

— запретный список слов на «Матч ТВ» — это нормально или нет;

— следует ли вернуть на ТВ Романа Широкова;

— самый стыдный момент в жизни Черданцева;

— и многое-многое другое.

И не забудьте — кто хочет насладиться не только видеоверсией, но и привычным текстом, открывайте на сайте «СЭ» сегодня в 19.00.