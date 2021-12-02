Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу сотрудничества «Локомотива» с консалтинговой компанией немецкого специалиста Ральфа Рангника.

«У 12 немцев, которые прибыли во главе с Рангником в «Локомотив», зарплата — 4 миллиона евро, — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге». — Эти 12 безработных заняли места каких-то российских менеджеров. Об этом в РЖД не думают. Рангник — хитрый, он не сам подписал контракт с «Локомотивом», а создал специальную консалтинговую компанию и от нее подписал соглашение с клубом. Поэтому сегодня там будут другие люди, но они из той же компании, сотрудничество продолжается».

Комментатор напомнил, что немец пообещал уйти из «Локомотива» только в исключительном случае.

«И вот приходит с предложением «Манчестер Юнайтед», и этот первый случай сразу стал исключительным. Ральф — специалист, сомнений нет. Но каково РЖД? Посмотрим, что дальше будет, но пока Гисдоль абсолютно не впечатляет. Николича выгнали, потому что он был не в их компании. Ему же неустойку еще заплатили. Ну, там деньги не считают. Ребята, это особый российский путь», — сказал он.

Напомним, что 29 ноября «Локомотив» объявил о расторжении трудового контракта с Рангником, который занимал должность руководителя по спорту и развитию московского клуба. Немецкий специалист стал главным тренером «Манчестер Юнайтед».