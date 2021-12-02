Российский пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился своим мнением с «СЭ» по поводу отсутствия игровой практики у защитника красно-белых Ильи Кутепова.

Ранее 28-летний Кутепов допустил, что если его «позовут», то он будет играть в составе ЦСКА или «Зенита» из-за недостатка игрового времени в «Спартаке».

«Я никогда не забуду, как мы смотрели вместе с Федуном на игру нашей сборной на чемпионате мира-2018. Защита под руководством Игнашевича была особенной. Сергей руководил всеми как дядька, батька. При нем абсолютно замечательно раскрылся Кутепов. Мы думали, что связка Кутепов — Джикия может стать похожей на пару братьев Березуцких. За 3,5 года мы ни разу не увидели того Кутепова. К сожалению, он не играет ни при Тедеско, ни при Витории. Ждать своего часа можно несколько лет, а потом и заканчивать. Это обидно до слез, потому что защита — не самая наша надежная линия. В итоге Дивеев и Джикия стали вожаками сборной. Поэтому за Кутепова особенно обидно», — сказал Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Народный артист России также высказал свое мнение по поводу того, что Кутепову делать дальше.

«Есть много вариантов: ждать, уйти в аренду или на постоянную основу в другой клуб. Главное, чтобы у него не угасло желание бороться. Эта ситуация не значит, что Кутепов снизил требования к себе. Помню, как Кутепова даже ставили в нападение при Тедеско. Он хочет играть, не совсем важно где. Надо как можно быстрее искать причины, почему он не играет. Ведь таких кадрах в защите не хочется терять игроков. Годы летят, футбольная карьера очень короткая. Поэтому я желаю Кутепову поскорее вернуться в свою лучшую форму», — добавил Мацуев.

В текущем сезоне Кутепов провел 7 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.