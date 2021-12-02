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ЦСКА вновь перенес заседание совета директоров из-за задержаний фанатов

15:20
Футболисты ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА снова принял решение перенести заседание совета директоров, сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По информации источника, перенос связан с инцидентом с фанатами, который случился после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Напомним, что после встречи полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры.

В клубе решили взять паузу, чтобы уладить все вопросы, связанные с данным инцидентом. Отмечается, что совет директоров ориентировочно пройдет в середине декабря.

16 ноября «СЭ» сообщил о прошедшем совете директоров ЦСКА, на котором были рассмотрены вопросы стратегического развития московского клуба на перспективу ближайших трех сезонов. Источники сообщали, что совет директоров не был удовлетворен докладом менеджмента и принял решение о проведение дополнительного заседания.

Дополнительная информация:

https://t.me/karpinside/15482

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Карен Саркисян все материалы автора

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