ЦСКА вновь перенес заседание совета директоров из-за задержаний фанатов
ЦСКА снова принял решение перенести заседание совета директоров, сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.
По информации источника, перенос связан с инцидентом с фанатами, который случился после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2).
Напомним, что после встречи полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры.
В клубе решили взять паузу, чтобы уладить все вопросы, связанные с данным инцидентом. Отмечается, что совет директоров ориентировочно пройдет в середине декабря.
16 ноября «СЭ» сообщил о прошедшем совете директоров ЦСКА, на котором были рассмотрены вопросы стратегического развития московского клуба на перспективу ближайших трех сезонов. Источники сообщали, что совет директоров не был удовлетворен докладом менеджмента и принял решение о проведение дополнительного заседания.
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