ЦСКА вновь перенес заседание совета директоров из-за задержаний фанатов

ЦСКА снова принял решение перенести заседание совета директоров, сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По информации источника, перенос связан с инцидентом с фанатами, который случился после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Напомним, что после встречи полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры.

В клубе решили взять паузу, чтобы уладить все вопросы, связанные с данным инцидентом. Отмечается, что совет директоров ориентировочно пройдет в середине декабря.

16 ноября «СЭ» сообщил о прошедшем совете директоров ЦСКА, на котором были рассмотрены вопросы стратегического развития московского клуба на перспективу ближайших трех сезонов. Источники сообщали, что совет директоров не был удовлетворен докладом менеджмента и принял решение о проведение дополнительного заседания.