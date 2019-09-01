Геннадий Орлов: «Спартак» очень хотел победить, но не хватило мастерства"

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» подвел итоги матча 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (0:1).

— Но как вам качество футбола в исполнении обеих команд?

— Проблемы «Спартака» и «Зенита», о которых мы говорили до матча, никуда не делись. Центр поля остался за хозяевами. При этом атакующие действия москвичей не впечатлили. «Зенит» здорово оборонялся. Хотя «Спартак» нанес больше ударов, но все они оказались неточными. Вспомните хотя бы попытки Шюррле... С другой стороны, гол-красавец Жиркова! Признаюсь, я после его попадания в цель сидел и думал: «Хоть бы так все и закончилось».

— Почему же?

— Потому что такой гол достоин трех очков. Это, кстати, наигранная комбинация. Дзюба же показывал подающему рукой — мол, давай туда, за голову. Зенитовцы прыгнули, имитировали борьбу, чтобы пропустить мяч Жиркову. Но ведь Юрию еще надо было так исполнить!

— «Зенит» заслужил победу?

— Все-таки моментов гости создали больше. Дзюба мог забивать. Просто надо было положить в угол. Но знаете, на что я обратил внимание?

— На что?

— На «физику». Я думал, что «Спартак» устанет первым. Однако, например, Ерохин вышел на замену и уже через 15-20 минут оказался измочален. По сути, бегал на автопилоте. Понимаете? «Спартак» очень хотел победить, эмоции перехлестывали. Но не хватило мастерства. Кроме того, вмешался ВАР. (Виталий Айрапетов)

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