Орлов: «Краснодару» нужно усиление. Кади не смог полноценно заменить Кривцова»

Комментатор Геннадий Орлов после матча «Зенит» — «Краснодар» (1:1) в интервью «СЭ» порассуждал о чемпионских амбициях команды Владимира Ивича.

«Краснодарцы сегодня оказали достойное сопротивление действующему чемпиону. Сейчас подопечные Ивича заслуженно лидируют в нашем чемпионате. Они прошли дистанцию первого круга ровнее остальных, потерпев всего одно поражение.

Команда Ивича обозначила свои чемпионские амбиции, сыграв вничью с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Но «Краснодару», конечно, нужно усиление. Надо приобрести таких футболистов, которые выходили бы со скамейки без потери качества. Кади не смог компенсировать уход Кривцова, а вот Мостовой без раскачки здорово попал в игру.

В общем, «быкам» нужны такие футболисты, как Кривцов. Очень понравился Батчи. Замечательный игрок! Здорово, что он появился в нашем чемпионате благодаря «Краснодару»

Нас ждет очень интересная футбольная весна», — сказал Орлов «СЭ».

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.