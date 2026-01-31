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31 января, 12:50

Орлов: «Смотрю тренировки «Зенита». Соболев быстро устает...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему не считает, что весной Александр Соболев станет основным нападающим «Зенита».

— Болельщики команды опасаются, что сине-бело-голубые могут возобновить сезон с одним номинальным форвардом — Соболевым? Да нет! Даже если вдруг не удастся еще кого-то подписать, «Зенит» может играть в атаке и без Соболева. Роль «ложной девятки» способен выполнять и Луис Энрике, и Глушенков, да и Джон Джон может играть повыше.

Мне сложно поверить в то, что Соболев вдруг резко прибавит в отсутствие Кассьерры и Лусиано. Его статистика говорит сама за себя. Способен ли он поставить голы, что называется, на поток? Я сейчас внимательно следил за тренировками команды на сборе. «Зенит» выкладывает качественные видео, чтобы болельщики имели представление, кто в какой форме находится. И вот лично мне бросается в глаза, что Соболев довольно быстро устает. Видимо, слишком тяжело переносит такие нагрузки. Не хватает резкости. Тяжеловат... Ярче остальных смотрится сейчас Глушенков. Он много забивает в спаррингах, агрессивен впереди. Латышонок стал улыбаться на тренировках. Уже не так напряжен, как прежде, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 турах.

Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;составе &laquo;Зенита&raquo; и&nbsp;новичке Джоне.«Разве мог Соболев играть у Романцева?! А Глушенков в тот «Спартак» вписался бы». Орлов — о составе «Зенита» и новичке Джоне
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Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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