Орлов: «Зениту» нужен такой форвард, как Кордоба. Тюкавин послабее»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что «Зениту» нужно купить нападающего уровня Джона Кордобы из «Краснодара».

— Нужен забивной нападающий. Такой, как Кордоба. Ищут центрфорварда, причем необязательно бразильца.

Россиянин? Нет, не уверен. Писали же про предметный интерес к Воробьеву, но «Локомотив», как говорят, запросил какие-то слишком большие деньги за своего игрока. А кто еще? Тюкавин? Нет, не думаю. Нужен, что называется, второй Кордоба. Тюкавин все же послабее. Да и захочет ли он сам переходить из «Динамо»? Воспитанник же. У него своя история. «Зениту» нужно подписать нападающего, который по футбольному интеллекту соответствовал бы тому же Педро, Луису Энрике. Понимаете?

Даку из «Рубина»? Велись же в прошлом году переговоры. Но тогда, по моим сведениям, не договорились по личным условиям, зарплате. А возможно, вмешались и другие факторы, политические... Сейчас уже сложно сказать, почему трансфер не состоялся, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 турах.