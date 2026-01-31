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31 января, 13:10

Орлов — о Венделе: «Он же знал, что получит огромный штраф! Это удар по репутации «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» возмутился поведением полузащитника «Зенита» Вендела.

Ранее 28-летний бразилец с недельным опозданием прибыл на сбор «Зенита» в Катаре и заплатил рекордный штраф в истории клуба.

Вендел.Вендел вернулся. За опоздание на сборы бразилец заплатит рекордный штраф в истории «Зенита»

— Правильно ли поступили, расставшись с Кассьеррой? У колумбийца есть чувство гола, этого у него не отнять. Но он все-таки в последнее время играл на чистых мячах, был полностью зависим от партнеров. Не могу вспомнить, чтобы он в силовой борьбе кого-то продавил, продрался, пробил. Одним словом, не Кордоба. Даже Лусиано в плане единоборств выглядел предпочтительнее. И потом: сам Кассьерра уже хотел покинуть «Зенит». У него же где-то год назад сорвался вариант с клубом из ОАЭ.

Посмотрим, как проявит себя в сезоне Вендел. Может быть, после всей этой истории с опозданием ему захочется доказать, что он еще в порядке, в деле? Может, еще встрепенется? Но его выходки, конечно... Это же удар по репутации «Зенита»! Нигде такого не было, чтобы человек три раза не приехал вовремя из отпуска на сбор. Три! Что это такое?! А возможно, это какая-то его бравада. Мол, мне многое позволено и я все равно успею набрать кондиции. Но он же знал, что получит огромный штраф! Его очень серьезно наказали. Нельзя так себя вести и ставить выше других, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 турах.

Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;составе &laquo;Зенита&raquo; и&nbsp;новичке Джоне.«Разве мог Соболев играть у Романцева?! А Глушенков в тот «Спартак» вписался бы». Орлов — о составе «Зенита» и новичке Джоне
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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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