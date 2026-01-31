Орлов — о Венделе: «Он же знал, что получит огромный штраф! Это удар по репутации «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» возмутился поведением полузащитника «Зенита» Вендела.

Ранее 28-летний бразилец с недельным опозданием прибыл на сбор «Зенита» в Катаре и заплатил рекордный штраф в истории клуба.

— Правильно ли поступили, расставшись с Кассьеррой? У колумбийца есть чувство гола, этого у него не отнять. Но он все-таки в последнее время играл на чистых мячах, был полностью зависим от партнеров. Не могу вспомнить, чтобы он в силовой борьбе кого-то продавил, продрался, пробил. Одним словом, не Кордоба. Даже Лусиано в плане единоборств выглядел предпочтительнее. И потом: сам Кассьерра уже хотел покинуть «Зенит». У него же где-то год назад сорвался вариант с клубом из ОАЭ.

Посмотрим, как проявит себя в сезоне Вендел. Может быть, после всей этой истории с опозданием ему захочется доказать, что он еще в порядке, в деле? Может, еще встрепенется? Но его выходки, конечно... Это же удар по репутации «Зенита»! Нигде такого не было, чтобы человек три раза не приехал вовремя из отпуска на сбор. Три! Что это такое?! А возможно, это какая-то его бравада. Мол, мне многое позволено и я все равно успею набрать кондиции. Но он же знал, что получит огромный штраф! Его очень серьезно наказали. Нельзя так себя вести и ставить выше других, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 турах.