17 августа, 10:30

Орлов — о пенальти Барко: «Спартак» сам виноват! Зачем же вы так залили поле?!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему у полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко при пробитии пенальти в ворота «Зенита» случилось двойное касание мяча.

— Забей Барко пенальти — и три очка в кармане. И совсем другое настроение у тренера, руководства, болельщиков. Однако судьи справедливо отменили взятие ворот. Двойное касание.

Но о чем это говорит? «Спартак» сам виноват! Почему у аргентинца поехала нога?! Вопросы к работникам стадиона. Зачем же вы так заливаете поле?! Ну есть же закон: нельзя сильно поливать вратарскую и 11-метровую отметку! Категорически запрещено! Ребят, ну чего вы наделали-то? Почему у вас такое поле болотистое? Оно и сыграло с Барко злую шутку. В общем, оказали своей же команде медвежью услугу... Не зря говорят: дьявол кроется в деталях.

Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;центральном матче 5-го тура &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (2:2).«Какой же медленный «Зенит»... Как сдал Дуглас! А Соболев — снова лучший». Орлов — о матче со «Спартаком»

ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Эсекьель Барко
  • napadenie

    Вот кого надо брать в штат КБ! И польет в меру, и расскажет где у кого что подправить… задним числом.

    17.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    Орлов — о пенальти Барко: «Спартак» сам виноват! Зачем же вы так залили поле?!» ============================================== а Барко не знал что поле залито?

    17.08.2025

  • ONIKAN2013

    Свиньи любят грязь.

    17.08.2025

  • Sehrgut

    Оно сохнет очень быстро, там дренаж дядя Гена!!!

    17.08.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Это в первом тайме Касьерра обос.ался на 11-метровой отметке, вот Барко и поскользнулся ))

    17.08.2025

  • knight templar

    Правильно. В промахе барко с пенальти виноваты работники стадиона! Надо было вокруг вратаря адамова вырыть ров и заполнить его водой, а с точки пенальти в угол ворот зенита прорыть желоб, чтобы мяч по любому туда закатился

    17.08.2025

