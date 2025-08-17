Орлов — о пенальти Барко: «Спартак» сам виноват! Зачем же вы так залили поле?!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему у полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко при пробитии пенальти в ворота «Зенита» случилось двойное касание мяча.

— Забей Барко пенальти — и три очка в кармане. И совсем другое настроение у тренера, руководства, болельщиков. Однако судьи справедливо отменили взятие ворот. Двойное касание.

Но о чем это говорит? «Спартак» сам виноват! Почему у аргентинца поехала нога?! Вопросы к работникам стадиона. Зачем же вы так заливаете поле?! Ну есть же закон: нельзя сильно поливать вратарскую и 11-метровую отметку! Категорически запрещено! Ребят, ну чего вы наделали-то? Почему у вас такое поле болотистое? Оно и сыграло с Барко злую шутку. В общем, оказали своей же команде медвежью услугу... Не зря говорят: дьявол кроется в деталях.